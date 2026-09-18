कभी घर में ₹25 बचाती थी सीहोर की संगीता, अब करोड़ों की कंपनी की मालकिन, पीएम नरेंद्र मोदी ने सुनी कहानी

संगीता मालवीय अपनी सफलता की कहानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के साथ भी साझा कर चुकी हैं। उन्होंने ड्रोन दीदी योजना के तहत प्रशिक्षण भी लिया है। अब वे ड्रोन उड़ाने का काम कर रही हैं। संगीता का कहना है कि सात साल के इस सफर में उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और अब वे सैकड़ों महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास में जुटी हैं। 25 रुपए की बचत से शुरू हुआ सफर आज उन्हें न केवल आत्मनिर्भर बना चुका है, बल्कि दूसरे परिवारों के लिए भी रोजगार और आय के अवसर पैदा करने वाली भूमिका तक ले आया है।