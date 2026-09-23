उज्जैन संभाग मेें तीन जिलों के डीपीएम के विरुद्ध डिपार्मेंटल इंक्वारी के निर्देश

संभाग आयुक्त ने कहा डाटा में हेरफेर बर्दाश्त नहीं

अनमोल पोर्टल पर डिलीवरी के प्रकरण भी अपडेट नहीं किए जा रहे हैं इस पर भी कमिश्नर ने नाराजगी व्यक्त की। संभाग आयुक्त ने स्पष्ट किया कि जितने भी डाटा पोर्टल पर फीड किए जाते हैं शुद्ध होना चाहिए। डाटा में हेरफेर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा डाटा इंट्री गलत की, तो संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएंगी। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में डी ग्रेडिंग पर सिविल सर्जन आगर मालवा को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। रतलाम और आगर मालवा में हायपर टेंशन एवं डायबिटीज मरीजों का फालोअप कम होने पर फालोअप करवाने के निर्देश दिए।



रतलाम एवं आगर मालवा में नियमित पोषण किट का कराए वितरण

महिला बाल विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान पाया गया कि संभाग में 99.76 प्रतिशत कुपोषित बच्चों का वजन करवाया गया है। आंगनवाड़ी में तीन से लेकर 6 वर्ष तक के सभी बच्चों का पंजीयन करवाने के निर्देश दिए गए । देवास जिले में अच्छा कार्य हुआ है। बताया गया है कि लाडली लक्ष्मी का 88.15 प्रतिशत टारगेट पूरा हो गया है।पीएम मातृ वंदन योजना में भी 97.85 प्रतिशत लक्ष्य अर्जित किया गया है। बैठक में निर्देश दिए गए कि वय वंदना योजना के तहत सीनियर सिटीजन के शत प्रतिशत आयुष्मान कार्ड बनवाये जाये।स्क्रीनिंग के बाद टी बी मरीजों के उपचार की व्यवस्था करे। रतलाम एवं आगर मालवा जिले में नियमित रूप से पोषण किट का वितरण करवाए। सेम,मेम बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए आवश्यकता अनुसार उन्हें उपचार के लिए एन आर सी में भर्ती करवाया जाये। एनआरसी के सभी बेड फुल रहे, महिला बाल विकास विभाग यह सुनिश्चित करें। कम वजन के बच्चो को डिस्चार्ज नहीं किया जाये।