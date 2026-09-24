हिंदू संगठनों ने घेरा लॉ कॉलेज का गेट, कहा मनमानी नहीं चलेगी

रतलाम. गणेशोत्सव के दौरान डॉ. कैलाशनाथ काटजू विधि महाविद्यालय में हो रहे कथित गरबों को लेकर मचा बवाल ठंडा नहीं हुआ है। मंगलवार को कॉलेज के विद्यार्थियों ने प्रशासन को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की और फिर रात कॉलेज से जुड़े एक ग्रुप में हिंदू संगठनों को लेकर की गई कथित टिप्पणी पर हिंदू संगठन से जुड़े पदाधिकारियों में बुधवार को आक्रोश फैल गया। संस्कृति बचाओ समिति और सर्व हिंदू समाज से जुड़े पदाधिकारियों ने दोपहर में कॉलेज गेट का घेराव कर दिया। इन्होंने चेतावनी दी कि हिंदू संगठन को कमजोर मत समझना। क्या ऐसे ही हम पर एफआइआर दर्ज करवा दोगे। हिंदू को यूं ही मत समझना। जब कल पूरा मामला निपट गया तो फिर रात में वाट्सऐप ग्रुप पर भद्दे कमेंट्स क्यों किए गए। अभिषेक उपाध्याय और हिंदू संगठन से राजेश कटारिया ने बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ गेट को घेरकर विरोध जताया।