रतलाम में दोस्तों के सामने डूब गया महेश, गणेश विसर्जन के दौरान हादसा

सूरजमल जैन तालाब पर ड्यूटी दे रहे पुलिसकर्मियों के अनुसार मूर्ति विसर्जन के लिए कम गहराई वाला स्थान तय किया हुआ था। यहां टीआई विक्रमसिंह चौहान, पुलिसकर्मी और तैराकों को तैनात किया गया था। इसके बावजूद ये लोग दूसरी तरफ गहराई वाले हिस्से में गए थे। वहीं मृतक के साथी विकास के अनुसार उन दोनों के पैर फिसल गए थे। उसने महेश को भी पानी से बाहर निकालने का प्रयास किया पर सफल नहीं हो पाया। घटना का पता चलते ही तुरंत ही पुलिसकर्मी और अन्य लोगों ने गहरे पानी से महेश को बाहर निकाला लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे की सूचना मिलते ही महेश के परिजन भी अस्पताल पहुंचे, जिनका रो-रोकर बुरा हाल है।