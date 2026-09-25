धार में गणेश विसर्जन के दौरान बागेड़ी डैम पर हादसा, तीन युवक डूबे

Dhar Bagedi Dam Ganesh Visarjan Accident: मध्यप्रदेश के धार जिले के बदनावर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बदनावर में गणेश प्रतिमा के विसर्जन के दौरान तीन युवक बागेड़ी डेम में डूब गए। बताया जा रहा है कि बदनावर की सरस्वती कॉलोनी के रहवासी गणेश प्रतिमा का विसर्जन करने के लिए बागेड़ी डेम पर गए थे और इसी दौरान गहरे पानी में जाने से तीन युवक डूब गए। मृतकों की उम्र 18-20 साल बताई जा रही है। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।