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धार में गणेश विसर्जन के दौरान बागेड़ी डैम पर हादसा, तीन युवक डूबे

Ganesh Visarjan Accident: सरस्वती कॉलोनी की गणेश प्रतिमा का विसर्जन करने के लिए साथियों के साथ बागेड़ी डैम पर गए थे तीनों, गहरे में पानी में डूबे।
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धार

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Shailendra Sharma

Sep 25, 2026

Bagedi Dam Ganesh Visarjan Accident

bagedi dam ganesh visarjan three youths drown, घटनास्थल पर लोगों की भीड़ (Source-Patrika)

Dhar Bagedi Dam Ganesh Visarjan Accident: मध्यप्रदेश के धार जिले के बदनावर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बदनावर में गणेश प्रतिमा के विसर्जन के दौरान तीन युवक बागेड़ी डेम में डूब गए। बताया जा रहा है कि बदनावर की सरस्वती कॉलोनी के रहवासी गणेश प्रतिमा का विसर्जन करने के लिए बागेड़ी डेम पर गए थे और इसी दौरान गहरे पानी में जाने से तीन युवक डूब गए। मृतकों की उम्र 18-20 साल बताई जा रही है। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

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Updated on:

25 Sept 2026 07:57 pm

Published on:

25 Sept 2026 07:56 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dhar / धार में गणेश विसर्जन के दौरान बागेड़ी डैम पर हादसा, तीन युवक डूबे

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