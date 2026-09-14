लड़कियों के बाथरूम के दरवाजे खटखटाता था पति, धार में हॉस्टल अधीक्षिका की करतूत भी हुई उजागर

Dhar Hostel Warden : मध्यप्रदेश के धार में छात्रावास में चल रही करतूतें एक बार फिर उजागर हुईं। डही स्थित कस्तूरबा हॉस्टल की छात्राएं रविवार शाम रोते हुए थाने पहुंचीं। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को हॉस्टल अधीक्षिका और उनके पति की हरकतें बताईं। छात्राओं ने बताया कि हॉस्टल अधीक्षिका का पति लड़कियों के बाथरूम के दरवाजे खटखटाता है। अधीक्षिका और उनके पति पर घरेलू काम कराने और प्रताडि़त करने का भी आरोप लगाया। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए हॉस्टल अधीक्षिका को हटा दिया गया है। छात्राओं की शिकायत की आज गहराई से जांच की जा रही है।