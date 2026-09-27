खुद को नारकोटिक्स टीआई बताकर 3.45 करोड़ की ठगी का आरोप, रतलाम के प्रॉपर्टी कारोबारी ने महिला पर लगाए गंभीर आरोप

पीड़ित के अनुसार महिला ने मकान वापस रजिस्ट्री कराने का भरोसा दिया था, लेकिन ऐसा नहीं किया। आरोप है कि बाद में रुपए मांगने पर उसे और उसके परिवार को झूठे एनडीपीएस मामले में फंसाने तथा जान से मारने की धमकी दी गई। बेटी की सगाई तुड़वाने की धमकी देने का आरोप भी शिकायत में है। पीड़ित ने पुलिस से मामले की जांच कर कार्रवाई और मकान-प्लॉट व रकम वापस दिलाने की मांग की है। बता दें कि रतलाम, मंदसौर और नीचम जिलों में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं, आशंका है कि इसी बात का फायदा महिला ने उठाया और प्रॉपर्टी कारोबारी को डरा धमकाकर फ्रॉड की इस बड़ी घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल मामला पुलिस की जांच में है।