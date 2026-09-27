सागर में पैराडाइज होटल के सामने दिनदहाड़े युवक की हत्या

murder youth attacked with iron pipe in front of paradise hotel, घटनास्थल पर जांच करती पुलिस व लोगों की भीड़ (Source-Patrika)
Sagar Youth Murder: मध्यप्रदेश के सागर में मकरोनिया थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। घटना पैराडाइज होटल के सामने की है, जहां युवक पर आरोपी ने दिनदहाड़े हमला किया और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। गंभीर हालत में पीड़ित युवक को अस्पताल ले जाया गया लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान अंकित पटेल निवासी मानस नगर के रुप में हुई है।
खबर अपडेट की जा रही है...
बड़ी खबरेंView All
सागर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग