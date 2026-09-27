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सागर में पैराडाइज होटल के सामने दिनदहाड़े युवक की हत्या

Youth Murder: युवक ने लोहे के पाइप से किए वार, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी।
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Shailendra Sharma

Sep 27, 2026

sagar murder

murder youth attacked with iron pipe in front of paradise hotel, घटनास्थल पर जांच करती पुलिस व लोगों की भीड़ (Source-Patrika)

Sagar Youth Murder: मध्यप्रदेश के सागर में मकरोनिया थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। घटना पैराडाइज होटल के सामने की है, जहां युवक पर आरोपी ने दिनदहाड़े हमला किया और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। गंभीर हालत में पीड़ित युवक को अस्पताल ले जाया गया लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान अंकित पटेल निवासी मानस नगर के रुप में हुई है।

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Updated on:

27 Sept 2026 05:22 pm

Published on:

27 Sept 2026 05:12 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / सागर में पैराडाइज होटल के सामने दिनदहाड़े युवक की हत्या

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