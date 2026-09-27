एटलेन एक्सप्रेस-वे पर पत्थरबाजी को जनसंवाद से रोकने की कवायद

रतलाम. दिल्ली-मुंबई 8-लेन एक्सप्रेस-वे से गुजरने वाले वाहनों पर आए दिन होने वाली पत्थरबाजी को रोकने के लिए पुलिस ने जनसंवाद शुरू किया है। एटलेन के आसपास के गांवों के जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों को थाने पर बुलाकर उनसे संवाद किया और उन्हें पत्थरबाजी, शराबखोरी और उपद्रवी गतिविधियों को अंजाम देने वालों को रोकने और उनकी सूचना पुलिस को देने के लिए तैयार किया है। पुलिस अब इस तरह के संवाद लगातार करेगी जिससे ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। इस संवाद में ग्रामीणों ने भी इस पर सहमति जताई है।