रतलाम में यहां मिलेगा घायल पशु-पक्षी को इलाज

दानदाता सेवा कार्य करने वालों को प्रोत्साहित करते

मुख्य अतिथि जिला संघ चालक सुरेंद्र सुरेका ने कहा कि रतलाम की परंपरा रही है कि यहां के दानदाता सेवा कार्य करने वालों को प्रोत्साहित करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी सेवा कार्य में आर्थिक संसाधन महत्वपूर्ण होते हैं और जीव मैत्री परिवार को सहयोग इसलिए मिल रहा है, क्योंकि उसके कार्यों में लोगों को पारदर्शिता दिखाई देती है। उन्होंने संस्था की स्वच्छ छवि को सराहनीय एवं अनुकरणीय बताया। भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय ने जीव मैत्री परिवार से जुड़े 350 से अधिक सदस्यों का अभिवादन किया तथा संस्था के सेवा कार्यों में सदैव सहयोग के लिए उपलब्ध रहने की बात कही।