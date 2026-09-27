रतलाम में यहां मिलेगा घायल पशु-पक्षी को इलाज

जीव मैत्री परिवार ने की चिकित्सालय की शुरुआत घायल और असहाय पशु-पक्षियों को मिलेगा उपचार। 23 वर्षों से सडक़ों और सार्वजनिक स्थानों पर बीमार एवं घायल मूक जीवों की सेवा करते आ रहे हैं।
रतलाम। अब सडक़ों और सार्वजनिक स्थानों पर नहीं बीमार एवं घायल मूक पशु-पक्षी जीवों की सेवा के लिए स्थाई ठिकाना मिल गया हैं। क्योंकि सेवा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान रखने वाले शहर में रविवार सुबह मूक पशु-पक्षियों की सेवा के लिए एक नए एवं अभिनव प्रकल्प की शुरुआत हुई।
जीव मैत्री सेवा फाउंडेशन परिवार के चिकित्सालय शुरू किया। इसके माध्यम से बीमार, घायल एवं असहाय पशु-पक्षियों को उपचार और देखभाल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। परिवार से जुड़े सदस्य स्थापना के बाद पिछले 23 वर्षों से सडक़ों और सार्वजनिक स्थानों पर बीमार एवं घायल मूक जीवों की सेवा करते आ रहे हैं। अब चिकित्सालय देखभाल होगी।
समय पर उपचार उपलब्ध कराना उद्देश्य
चिकित्सालय की स्थापना का उद्देश्य बीमारी, दुर्घटना अथवा अन्य कारणों से घायल एवं असहाय पशु-पक्षियों को समय पर उपचार उपलब्ध कराना है। आयोजन के दौरान दानदाताओं एवं समाजसेवियों ने भी सेवा प्रकल्प के लिए सहयोग जारी रखने तथा चिकित्सालय के संचालन के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने का संकल्प व्यक्त किया।
दानदाता सेवा कार्य करने वालों को प्रोत्साहित करते
मुख्य अतिथि जिला संघ चालक सुरेंद्र सुरेका ने कहा कि रतलाम की परंपरा रही है कि यहां के दानदाता सेवा कार्य करने वालों को प्रोत्साहित करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी सेवा कार्य में आर्थिक संसाधन महत्वपूर्ण होते हैं और जीव मैत्री परिवार को सहयोग इसलिए मिल रहा है, क्योंकि उसके कार्यों में लोगों को पारदर्शिता दिखाई देती है। उन्होंने संस्था की स्वच्छ छवि को सराहनीय एवं अनुकरणीय बताया। भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय ने जीव मैत्री परिवार से जुड़े 350 से अधिक सदस्यों का अभिवादन किया तथा संस्था के सेवा कार्यों में सदैव सहयोग के लिए उपलब्ध रहने की बात कही।
विभिन्न संस्थाओं की सहभागिता
व्यापारी संगठनों तथा जीवदया से जुड़े लोगों की भी सहभागिता रही। जीव मैत्री परिवार टीम रतलाम के साथ जीव मैत्री सेवा फाउंडेशन, खेतलपुर तथा श्री करुणा जीवसेतु वेलफेयर सोसायटी से जुड़े सदस्यों ने भी आयोजन में सहभागिता की।
ये रहे कार्यक्रम में मौजूद
कार्यक्रम में सेवा भारती प्रमुख अनुज छाजेड़, पारस सकलेचा, प्रवीण सोनी, विप्लव जैन, मयंक जाट, अशोक लाला, मीना देवी, अशोक भंडारी, क्षेत्रीय पार्षद अनिता कटारा, विशाल शर्मा, रणजीत टाक, राजेश कटारिया, मनीष सोनी एवं मदन सोनी सहित विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
सेवा कार्यो की दी जानकारी
संस्था द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों की जानकारी अमृत जैन ने दी। अतिथियों का स्वागत फाउंडेशन अध्यक्ष एवं पार्षद धर्मेंद्र रांका तथा साथियों ने किया। जीव मैत्री परिवार का यह चिकित्सालय रतलाम की लंबे समय से चली आ रही सेवा परंपरा में एक नई कड़ी के रूप में सामने आया है। यहां उन मूक जीवों के उपचार एवं संरक्षण को केंद्र में रखा गया है, जो अपनी पीड़ा स्वयं व्यक्त नहीं कर सकते।
सहयोगी संस्थाओं का जताया आभार
सचिव यतींद्र तिवारी ने सेवा कार्यों में सदैव सहयोग करने वाली विभिन्न संस्थाओं एवं संगठनों के प्रति आभार माना। इनमें जैन सोशल ग्रुप ग्रेटर, सेवा भारती रतलाम, हिंदू जागरण मंच, चंद्रवीर परिवार, जैन सोशल ग्रुप यूथ, जैन सोशल ग्रुप मैत्री, ओटला ग्रुप, समता युवा संघ, अखिल भारतीय राजेंद्र जैन नवयुवक परिषद, परस्पर ग्रुप, नवकार परिवार, समकित परिवार, जीवदया समिति रतलाम, जीवदया समिति नामली, जीव मैत्री परिवार सैलाना, ऋषभ गौसेवा समिति, जैन दिवाकर नवयुवक मंडल, श्री सौभाग्य मित्र मंडल, अणु मित्र मंडल, जेएमडी मित्र मंडल, चांदनी चौक मित्र मंडल, टिम्बर मर्चेंट संघ लक्कड़ पीठा, नगर निगम प्रशासन, पुलिस प्रशासन के कर्मचारी मौजूद थे।
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