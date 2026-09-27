रतलाम सब्जी मंडी की जर्जर दुकानों से खतरा, मंडी सचिव ने किया निरीक्षण

छत पर जाने वाला रास्ता भी खराब स्थिति में

स्थिति केवल दुकानों के बाहरी हिस्से तक सीमित नहीं है। कई दुकानों की छत और पीछे की दीवारों में भी दरारें नजर आ रही हैं। छत पर जाने वाला रास्ता भी खराब स्थिति में है। यहां रोजाना दुकानदारों के साथ ग्राहकों और अन्य लोगों की आवाजाही होती है। ऐसे में जर्जर हिस्सों की तकनीकी जांच और जरूरी सुरक्षा उपायों की जरूरत सामने आई है। यहीं पीछे की तरफ रविवार-रविवार जैविक हाट बाजार भी लगता हैं।