पदोन्नति की राह में दीवार बनी उम्र! रतलाम में पटवारी संघ ने सरकार के सामने रखी दो मांगें

Ratlam News : पटवारी संवर्ग की पदोन्नति में 50 साल की उम्र सीमा को लेकर मध्य प्रदेश पटवारी संघ द्वारा आपत्ति जताई गई है। संघ की ओर से रतलाम जिला इकाई ने इस विसंगति को दूर करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन के जरिए संघ की मांग है कि पात्र पटवारियों को उनकी वरिष्ठता, सेवा अवधि और निर्धारित पात्रता के आधार पर पदोन्नति का मौका दिया जाए।