ujjain news : बाहर घायल होते रहे श्रद्धालु, अंदर पहुंच गए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, लाखों लोगों ने खाए धक्के

kailash vijayvargiya : उज्जैन में 17 अगस्त को लाखों लोग उमड़े। नागपंचमी और सावन के तीसरे सोमवार के संयोग पर श्रद्धालुओं का यह सैलाब आया था। महाकाल के साथ ही भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन के लिए देशभर से भक्तों भीड़ यहां आई। शहर में भीड़ के कारण पैर रखने तक की जगह नहीं बची थी। ऐसे जनसैलाब को भी दरकिनार कर प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय नागचंद्रेश्वर मंदिर पहुंच गए थे। उन्होंने गर्भगृह में पूरी तसल्ली से पूजा अर्चना की जबकि बाहर लाखों भक्त धक्के खाते रहे। एक दर्जन से ज्यादा लोग तो धक्कामुक्की में घायल हो गए थे। वीआईपी दर्शन की इस व्यवस्था का अब जमकर विरोध किया जा रहा है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने भी मंदिरों में वीआईपी दर्शन बंद करने की बात कही है।