वाईफाई सिग्नल वाले कैमरों से होगी निगरानी,केबल नेटवर्क,बिजली की समस्या खत्म

एसपी आशुतोष बागरी ने कहा कि कानून व्यवस्था को मजबूत करने के साथ अपराधों पर नजर रखने के लिए पुलिस द्वारा व्यापक स्तर पर सीसीटीवी सर्विलेंस सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। जिले में विभिन्न प्रमुख स्थानों और चौराहों पर लगभग 6 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जहां पर केबल नेटवर्क नहीं हैउन स्थानों पर अब हाई-टेक वाईफाई सिग्नल और सोलरप्लेट वाले कैमें लगाए जाएंगे।संवेदनशील और सार्वजनिक स्थानों से सीधे पुलिस कंट्रोल रूम से मॉनिटर किया जाएगा। कैमरों की खासियत यह है कि ये बिना किसी केबल नेटवर्क के काम करेंगे। वाईफाई तकनीक के माध्यम से ये सीधे कंट्रोल रूम से जुड़ेंगे, जिससे इंस्टॉलेशन और रखरखाव में आसानी होगी।