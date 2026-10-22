बुरहानपुर में बढ़ा डेंगू,मलेरिया का खतरा,9 माह में मिले 14 डेंगू, 2 मलेरिया पॉजिटिव

स्वास्थ्य विभाग मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया फैलाने वाले मच्छरों को रोकने के लिए आसपास के क्षेत्रों के पानी में गैंबूसिया मछली डालता है, लेकिन विभाग को इस साल मछली नहीं मिल रही। पहले बैतुल से बुलाते है, लेकिन अब वहां पर मौजूद नहीं है।जबकि यह मछली पानी की ऊपरी सतह पर पनपने वाले मच्छरों के अंडों और लार्वा (भ्रूण) को खा जाती है, जिससे मच्छर वयस्क बनने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। मछली एक दिन में करीब 100 से 300 लार्वा खा सकती है। जबकि विभाग मच्छरों का प्रकोप कम करने के लिए फॉगिंग के लिए पत्राचार ही कर रहा, लेकिन कही भी फॉगिंग होती दिखाई नहीं दे रही है।