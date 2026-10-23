SIR में कटे मतदताओं के नाम वापस जुड़ेंगे, 22 दिन में 8003 फार्म जमा

विशेष शिविर में आए थे 6288 फार्म



7 से 9 अक्टूबर तक जिलेभर के सभी मतदान केंद्र पर बीएलओ द्वारा विशेष शिविर लगाकर फार्म जमा किए गए थे।जिसमें 6288 फार्म आए है।नए मतदाता 2875 और भावी मतदाता 278 थे। जबकि एसआईआर में नाम कटने पर 2516 औरअन्य 619 फार्म भी बीएलओ के पास जमा हुए है।फार्म 6 भरकर मतदाता सूची में नाम शामिल किया जा रहा है। आयोग द्वारा घोषणा पत्र और माता,पिता का 2003 का रिकॉर्ड मैपिंग अनिवार्य खत्म कर दिया गया। जिससे मतदाताओं को बड़ी राहत मिली है।