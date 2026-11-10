Burhanpur : गाय को माना घर की लक्ष्मी, गर्भवती गौमाता की धूमधाम से हुई गोद भराई, पूरे गांव को कराया भोज

किसान बेबा बाई चौधरी ने बताया कि, गौमाता उनके परिवार की सदस्य हैं। हमारे परिवार में जब भी कोई महिला गर्भवती रहती है तो गोद भराई कराते हैं। गौ माता भी हमारे परिवार का ही हिस्सा हैं। उनके आने के बाद से ही घर में सुख-समृद्धि और खुशियों की बहार है। परिवार के सभी सदस्य गौ माता को लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं, यही वजह है कि, गर्भवती गौमाता का गोद भराई कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम में लोगों को सामूहिक भोज कराकर सामाजिक सद्भावना की मिसाल पेश की है।