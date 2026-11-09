9 नवंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बुरहानपुर

Burhanpur Crime: दीपावली की रात आग से लाखों का नुकसान, मचा हड़कंप

Diwali Fire: इलेक्ट्रॉनिक दुकान में भीषण आग, गोडाउन और पहली मंजिल तक पहुंचीं लपटें; परिवार को सुरक्षित निकाला
1 minute read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

बुरहानपुर

image

Shailendra Sharma

Updated: 9 Nov 2026, 7:12 AM IST

Burhanpur Diwali Fire

diwali fire electronic shop super tv godown, आग बुझाने का प्रयास करती दमकल (Source-Patrika)

Burhanpur Diwali Fire: दीपावली की रात मध्यप्रदेश के अलग-अलग जिलों से आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं, इन घटनाओं में लाखों-करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। बुरहानपुर में दीपावली की रात शहर के मुख्य बाजार में स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग सुपर टीवी इलेक्ट्रिक दुकान में लगी। दुकान में बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक सामान रखा होने के कारण आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया और लपटें इतनी तेजी से फैलीं कि दुकान के साथ गोडाउन और पहली मंजिल को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग से लाखों रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है।

छत पर फंसे परिवार के सदस्य को सुरक्षित बचाया

जिस दुकान में आग लगी थी उस दुकान की पहली मंजिल पर एक व्यक्ति भी मौजूद था, जो आग लगने पर अचानक उठे धुएं और आग की लपटों के कारण छत पर ही फंस गए। घटना की जानकारी मिलते ही नगर निगम की फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद किसी तरह पहली मंजिल पर फंसे व्यक्ति को सीढ़ी के जरिए सुरक्षित रेस्क्यू कर नीचे उतारा गया। दुकान में आग लगने की जानकारी लगते ही विधायक, कलेक्टर और एसपी सहित प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।

Indore Crime: ‘जाओ बच्चों गार्डन में खेलना’… वापस आए तो घर में मिली मम्मी-पापा की बॉडी

ये भी पढ़ें
Indore Diwali Family Tragedy

आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं

दुकान में लगी आग को बुझाने के लिए दमकलकर्मियों को खासी मशक्कत करनी पड़ी और देररात तक आग बुझाने का काम जारी रहा। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। शुरुआती तौर पर दुकान में रखे लाखों रुपए के इलेक्ट्रॉनिक सामान के जलकर खाक होने की आशंका जताई जा रही है। आग पूरी तरह बुझने के बाद नुकसान का आंकलन किया जाएगा। प्रशासन और पुलिस आग लगने के कारणों की जांच में जुटे हैं।

Shivpuri News: चोरों से ‘चतुर’ निकली भैंस… ससुराल से चुराई तो मायके में पहुंच गई

ये भी पढ़ें
Shivpuri Interesting Buffalo News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.