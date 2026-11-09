Burhanpur Crime: दीपावली की रात आग से लाखों का नुकसान, मचा हड़कंप

Burhanpur Diwali Fire: दीपावली की रात मध्यप्रदेश के अलग-अलग जिलों से आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं, इन घटनाओं में लाखों-करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। बुरहानपुर में दीपावली की रात शहर के मुख्य बाजार में स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग सुपर टीवी इलेक्ट्रिक दुकान में लगी। दुकान में बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक सामान रखा होने के कारण आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया और लपटें इतनी तेजी से फैलीं कि दुकान के साथ गोडाउन और पहली मंजिल को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग से लाखों रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है।