Indore Crime: ‘जाओ बच्चों गार्डन में खेलना’… वापस आए तो घर में मिली मम्मी-पापा की बॉडी

बताया जा रहा है कि घटना से कुछ देर पहले पिता पवन ने दोनों बच्चों को गार्डन में खेलने जाने के लिए कहा था। बच्चे शाम करीब 4 बजे जब खेलकर वापस घर लौटे तो माता-पिता के शव देखे। पवन ने पत्नी वर्षा की पहले हत्या की और फिर खुद भी अपनी जान दे दी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक पत्नी वर्षा किसी रेहान नाम के व्यक्ति से फोन पर बातचीत करती थी और इसी कारण पवन और उसके बीच विवाद चल रहा था। रेहान वेल्डिंग का काम करता है और कुछ समय पहले पवन ने उसे घर पर काम के लिए बुलाया था बताया जा रहा है कि तभी से वर्षा और रेहान के बीच बातचीत हो रही थी। पुलिस ने वर्षा का मोबाइल भी जब्त किया है और मामले की जांच में जुटी हुई है।