Satna Crime: दीपावली पर ठांय-ठांय… बीच रोड पर युवक पर 3 राउंड फायरिंग, एक गोली पैर में लगी

रविवार को पीड़ित घनश्याम अभिलाष के द्वारा शिकायत दर्ज कराने के लिए नागौद थाने गया था। इस बात का पता अभिलाष लोधी को लग गई और उसने प्रिंस को इसके बारे में बताया। इसके बाद से प्रिंस यादव पिस्टल लेकर उसे ढूंढ रहा था। जब वो ललचहा मोड़ पर पहुंचा तो वहां प्रिंस यादव उसे मिला। देखते ही प्रिंस ने गालियां दीं और हवाई फायर किया, इसके बाद दो गोलियां और चलाईं जिनमें से एक पैर में आकर लगी। पुलिस घायल के बयान के आधार पर प्रिंस की तलाश कर रही है। वहीं इस घटना के तार नागौद के बारापत्थर में 5 मार्च को हुए हत्याकांड से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं क्योंकि गोली चलाने वाला आरोपी प्रिंस यादव उस हत्याकांड के मुख्य आरोपी चंदन यादव का साथी बताया जा रहा है। इतना ही नहीं पीड़ित घनश्याम मृतक अभय यादव के छोटे बेटे का दोस्त है।