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सतना

Satna Crime: दीपावली पर ठांय-ठांय… बीच रोड पर युवक पर 3 राउंड फायरिंग, एक गोली पैर में लगी

Firing News: पैसों के विवाद में घटना, पैर में गोली लगने से युवक घायल, अस्पताल में चल रहा इलाज, वारदात के बाद आरोपी फरार, पुलिस तलाश में जुटी।
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सतना

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Shailendra Sharma

Updated: 8 Nov 2026, 6:11 PM IST

satna firing

nagod firing youth shot in leg three rounds fired, गोली चलाता हुआ आरोपी (Source-Patrika)

Satna Firing News: मध्यप्रदेश के सतना जिले के नागौद में दीपावली के दिन एक युवक पर फायरिंग की घटना सामने आई है। युवक पर तीन गोलियां चलाईं गईं जिनमें से एक गोली युवक के पैर में लगी है। गोली लगने से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी युवक का नाम प्रिंस यादव बताया गया है, जो वारदात के बाद से फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है।

बीती रात पैसों को लेकर विवाद

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक रविवार दोपहर को ललचहा मोड़ पर ये घटना हुई है। घायल युवक का नाम घनश्याम कुशवाहा है जिसे पैर में गोली लगने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित ने अपने बयान में बताया है कि प्रिंस यादव नाम के युवक ने उस पर फायरिंग की है। पीड़ित के मुताबिक शनिवार रात में उसका पैसों के लेनदेन को लेकर प्रिंस यादव के दोस्त अभिलाष लोधी से विवाद हो गया था और अभिलाष लोधी ने उसे थप्पड़ मार दिया था।

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रास्ते में रोककर की फायरिंग

रविवार को पीड़ित घनश्याम अभिलाष के द्वारा शिकायत दर्ज कराने के लिए नागौद थाने गया था। इस बात का पता अभिलाष लोधी को लग गई और उसने प्रिंस को इसके बारे में बताया। इसके बाद से प्रिंस यादव पिस्टल लेकर उसे ढूंढ रहा था। जब वो ललचहा मोड़ पर पहुंचा तो वहां प्रिंस यादव उसे मिला। देखते ही प्रिंस ने गालियां दीं और हवाई फायर किया, इसके बाद दो गोलियां और चलाईं जिनमें से एक पैर में आकर लगी। पुलिस घायल के बयान के आधार पर प्रिंस की तलाश कर रही है। वहीं इस घटना के तार नागौद के बारापत्थर में 5 मार्च को हुए हत्याकांड से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं क्योंकि गोली चलाने वाला आरोपी प्रिंस यादव उस हत्याकांड के मुख्य आरोपी चंदन यादव का साथी बताया जा रहा है। इतना ही नहीं पीड़ित घनश्याम मृतक अभय यादव के छोटे बेटे का दोस्त है।

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