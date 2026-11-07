देखते ही देखते आग में समा गया कारोबार, रेग्जीन कारखाने से उठा धुआं, सतना में हड़कंप

मौके की आग को देखते हुए एसडीएम सिटी राहुल सिलाड़िया, सीएसपी मनीष त्रिपाठी, कोतवाली टीआई हेमंत शर्मा, सिविल लाइन टीआई प्रीति विश्वकर्मा भारी पुलिस बल के साथ मोर्चे पर डटे रहे। पुलिस टीम ने दुकान की शटर तोड़कर भीतर पानी और फोम डालने का भरसक प्रयास किया, लेकिन संकरे रास्ते और अगल-बगल से जगह न होने के कारण फायर टीम को भारी मशक्कत का सामना करना पड़ा। एहतियात के तौर पर पूरे इलाके की बिजली बंद कराकर आसपास की अन्य दुकानों को खाली करा लिया गया है। रात 1 बजे तक 8 से अधिक दमकलें आग बुझाने में जुटी रहीं, पर आग पूरी तरह से बेकाबू बनी रही।