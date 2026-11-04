सतना में 200 मीटर सड़क के लिए कलेक्ट्रेट में 3 घंटे बवाल, कलेक्टर को घेरा, पुलिस से भिड़े, तीन हंगामाई भेजे गए जेल

ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट परिसर के सामने नारेबाजी कर प्रदर्शन शुरू किया। उनके हाथों में जनसुनवाई में पहले दिए गए आवेदनों की प्रतियां थीं। ग्रामीणों का कहना था कि वे कई बार सड़क निर्माण के लिए आवेदन कर चुके हैं, लेकिन गांव में करीब 200 मीटर का रास्ता अब तक नहीं बन पाया। वे कलेक्टर से मिलकर अपनी समस्या रखना चाहते थे और मांग कर रहे थे कि कलेक्टर उसी दिन गांव पहुंचकर स्थिति देखें। सूचना मिलने पर नायब तहसीलदार राजेश सिंह मौके पर पहुंचे। इसके बाद डिप्टी कलेक्टर संदीप परस्ते ने भी ग्रामीणों से चर्चा की। उन्होंने मांग पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए अगले दिन एसडीएम रामपुर बाघेलान के गांव पहुंचकर निरीक्षण करने की बात कही। हालांकि, प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे दो-तीन लोग इस आश्वासन से संतुष्ट नहीं हुए। उनका कहना था कि एसडीएम को पहले भी कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।