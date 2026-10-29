सतना में नामकरण के मुद्दों पर उलझी रही परिषद, जनहित पर चर्चा ही नहीं कराई अध्यक्ष ने

धवारी स्टेडियम का नाम शंकर प्रसाद ताम्रकार के नाम पर करने का प्रस्ताव आते ही विपक्ष ने विरोध शुरू कर दिया। पार्षद नम्रता सिंह ने स्टेडियम का नाम पूर्व विधायक शंकरलाल तिवारी के नाम पर करने की मांग की। उन्होंने विकल्प के तौर पर स्टेडियम का निर्माण करवाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन सिंह का नाम भी सुझाया। नेता प्रतिपक्ष मिथलेश सिंह, पार्षद अमित अवस्थी, पंकज कुशवाहा और विधायक प्रतिनिधि राजदीप सिंह सहित विपक्षी सदस्यों ने प्रस्ताव पर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि प्रस्ताव को पूर्व में एमआईसी में पारित किए जाने के साथ संबंधित संकल्प और पूर्व में हुई प्रक्रिया को भी देखा जाना चाहिए। उन्होंने जनभावनाओं का हवाला देते हुए स्टेडियम का नाम अर्जुन सिंह के नाम पर करने की मांग की। विपक्ष ने इस प्रस्ताव पर मतदान कराने की मांग रखी। हंगामे के बीच अध्यक्ष ने इस एजेंडे पर आखिर में चर्चा कराने की बात कही और अन्य प्रस्तावों पर चर्चा आगे बढ़ाई। बैठक के अंतिम चरण में जब धवारी स्टेडियम के नामकरण का मुद्दा फिर आया तो विपक्ष ने मतदान की मांग दोहराई। इस पर अध्यक्ष ने पूर्व में पार्षदों द्वारा सौंपे गए पत्रों के आधार पर हाथ खड़े करवाकर समर्थन लिया और बहुमत से प्रस्ताव पारित होने की घोषणा कर दी। विपक्षी पार्षद इस प्रक्रिया का विरोध करते रहे।