घर में घुसे थे नकाबपोश, किसान की हत्या के 16 दिन बाद खेत में मिली रहस्यमयी पेटी, मैहर में एक करीबी की भूमिका संदिग्ध

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, अब तक मिले तथ्यों से संकेत मिल रहे हैं कि आरोपियों का मुख्य निशाना रज्जन पटेल ही था और डकैती की संभावना कम है। हालांकि, कई लोग संदेह के दायरे में है और पुलिस उनसे जुड़े पहलुओं की पड़ताल कर रही है। घटना में घायल पत्नी और बच्चों के बयान के बावजूद पुलिस अब तक उन हमलावरों की पहचान नहीं कर सकी है। टीआई अभिषेक सिंह ने बताया टीमें जांच में लगी है और जल्द ही मामले का खुलासा करने में लगी है।