19 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

सतना

सतना के सानिध्य के स्टार्टअप से मजबूत होगी देश की सुरक्षा, भारतीय सेना के साथ करोड़ों के रक्षा समझौते

Sanidhya Chaturvedi Folium Sensing: सीमा पर तैनात हो रही स्वदेशी तकनीक, सेना के साथ रक्षा समझौते, फोलियम सेंसिंग की तकनीकि से पलभर में पकड़ में आ जाती है कोई भी हलचल।
2 min read
Google source verification

सतना

image

Shailendra Sharma

Oct 19, 2026

satna Sanidhya Chaturvedi

sanidhya chaturvedi folium sensing startup defence technology, कॉन्क्लेव में सानिध्य चतुर्वेदी से जानकारी लेते पीएम नरेन्द्र मोदी (Source-Patrika)

सतना से रमाशंकर शर्मा की रिपोर्ट
Satna Sanidhya Chaturvedi Folium Sensing: देश की सीमाओं पर दुश्मन की आहट और संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने के लिए अब स्वदेशी तकनीक मददगार बन रही है। मध्यप्रदेश के सतना के युवा उद्यमी सानिध्य चतुर्वेदी की कंपनी फोलियम सेंसिंग प्राइवेट लिमिटेड ने रक्षा क्षेत्र में अपनी तकनीक के दम पर जगह बनाई है। कंपनी ने भारतीय सेना के साथ करोड़ों रुपए के रक्षा समझौते किए हैं और सीमा पर ऐसे उपकरण स्थापित किए जा रहे हैं, जो ध्वनि और कंपन के संकेत पकड़कर आसपास होने वाली हलचल की सूचना देने में सक्षम हैं।

अंडरवाटर प्रोजेक्ट पर भी कर रहे काम

युवा उद्यमी सानिध्य चतुर्वेदी की कंपनी फोलिय सेंसिंग प्राइवेट लिमिटेड की ओर से बनाई गई नई तकनीकि ऐसे कंपन और ध्वनि को पकड़ने में भी सक्षम है जो सामान्य तौर पर पकड़ में नहीं आती हैं। कंपनी का काम केवल जमीनी सीमाओं की निगरानी तक सीमित नहीं है, बल्कि पानी के भीतर निगरानी से जुड़े प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है। करीब 120 करोड़ रुपए के मूल्यांकन वाले इस डीप-टेक स्टार्टअप की तकनीक और कामकाज को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सतना के युवा उद्यमी सानिध्य से एक एक्सपो में मुलाकात कर प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी ली।

एक ऑप्टिकल फाइबर से निगरानी

आईआईटी मद्रास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले सानिध्य चतुर्वेदी फोलियम सेंसिंग के सह-संस्थापक एवं निदेशक हैं। उनकी कंपनी ऑप्टिकल फाइबर आधारित वितरित सेंसिंग तकनीक पर काम कर रही है। इसमें फाइबर के माध्यम से ध्वनि, तापमान और संरचनात्मक तनाव से जुड़े संकेतों का विश्लेषण किया जा सकता है। इस तकनीक की खासियत यह है कि लंबी दूरी तक बिछे फाइबर को ही निगरानी प्रणाली के रूप में इस्तेमाल करती है। इससे अलग-अलग स्थानों पर बड़ी संख्या में पारंपरिक सेंसर लगाने की जरूरत कम हो सकती है। रक्षा क्षेत्र में इस तकनीक का महत्व इसलिए है, क्योंकि संवेदनशील इलाकों में होने वाली हलचल और कंपन के संकेतों की पहचान निगरानी व्यवस्था को मजबूत कर सकती है। कंपनी की तकनीक के दूसरे संभावित उपयोग रेलवे ट्रैक, तेल-गैस पाइपलाइन, सुरंग, पुल और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की निगरानी में भी हैं।

पीएम ने जानी प्रोजेक्ट की खासियत

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात और रक्षा क्षेत्र में कंपनी के काम से जुड़ी उपलब्धियां सानिध्य के सफर सहित सतना जिले को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में ला रही हैं। सतना जैसे शहर से निकलकर अत्याधुनिक तकनीक के क्षेत्र में काम करना विंध्य के युवाओं के लिए भी प्रेरक उदाहरण है। सानिध्य की उपलब्धि का महत्व इस बात में है कि ऑप्टिकल फाइबर जैसी मौजूदा तकनीक को नए तरीके से इस्तेमाल कर देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। यह पूरी तरह स्वदेशी नवाचार है जो अपने आप में अनोखी तकनीक है।

नकुलनाथ का छिंदवाड़ा पुलिस को 72 घंटे का अल्टीमेटम, बोले- ‘अकेला मत समझना’

ये भी पढ़ें
nakulnath

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

19 Oct 2026 10:20 pm

Published on:

19 Oct 2026 09:52 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / सतना के सानिध्य के स्टार्टअप से मजबूत होगी देश की सुरक्षा, भारतीय सेना के साथ करोड़ों के रक्षा समझौते

बड़ी खबरें

View All

सतना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पत्नी की मौत के 8 दिन बाद, सतना में गद्दे में लिपटा मिला पति का शव

satna murder case
सतना

Patrika Expose: सतना में दान में मिल रहे पीएम आवास, 50 रुपए के स्टांप पर बिक रहे मकान, निगम कर्मचारी करा रहे रजिस्ट्री

pm awas yojana scam brokers illegal sale beneficiaries pending premium
सतना

सरकारी विभाग पर बिजली कंपनी का 40 करोड़ बकाया, एमपी में सिर्फ आम उपभोक्ता पर सख्ती ! ऐसा क्यों ?

बिजली बिल, (Photo Source - Patrika)
सतना

IDBI बैंक सतना के एफडी घोटाले की जांच करने कलेक्टर ने RBI को लिखा

idbi satna
सतना

बैठक में ईई का पकड़ा गया झूठ तो सतना कलेक्टर ने लगाई फटकार, दिया नोटिस

satna collector
सतना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.