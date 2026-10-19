सतना के सानिध्य के स्टार्टअप से मजबूत होगी देश की सुरक्षा, भारतीय सेना के साथ करोड़ों के रक्षा समझौते

आईआईटी मद्रास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले सानिध्य चतुर्वेदी फोलियम सेंसिंग के सह-संस्थापक एवं निदेशक हैं। उनकी कंपनी ऑप्टिकल फाइबर आधारित वितरित सेंसिंग तकनीक पर काम कर रही है। इसमें फाइबर के माध्यम से ध्वनि, तापमान और संरचनात्मक तनाव से जुड़े संकेतों का विश्लेषण किया जा सकता है। इस तकनीक की खासियत यह है कि लंबी दूरी तक बिछे फाइबर को ही निगरानी प्रणाली के रूप में इस्तेमाल करती है। इससे अलग-अलग स्थानों पर बड़ी संख्या में पारंपरिक सेंसर लगाने की जरूरत कम हो सकती है। रक्षा क्षेत्र में इस तकनीक का महत्व इसलिए है, क्योंकि संवेदनशील इलाकों में होने वाली हलचल और कंपन के संकेतों की पहचान निगरानी व्यवस्था को मजबूत कर सकती है। कंपनी की तकनीक के दूसरे संभावित उपयोग रेलवे ट्रैक, तेल-गैस पाइपलाइन, सुरंग, पुल और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की निगरानी में भी हैं।