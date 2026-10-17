पत्नी की मौत के 8 दिन बाद, सतना में गद्दे में लिपटा मिला पति का शव

Satna Murder Case: मध्यप्रदेश के सतना में सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में शनिवार दोपहर को एक बुजुर्ग का शव धर्मशाला के कमरे में मिलने से हड़कंप मच गया। धर्मशाला के कमरे से तेज बदबू आने पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची थी। जिस कमरे में शव मिला है वो बाहर से बंद था और ताला लगा हुआ था। पुलिस ने कमरे का ताला तोड़ा और अंदर पहुंची तो शव बरामद हुआ। तीन पहले गला घोंटकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।