पत्नी के जाने के बाद डॉक्टर को हुआ ड्राइवर की बीवी से प्यार, फिर रिश्तों में आया तूफान

Narmadapuram Doctor Driver Wife Love Affair: उत्तर प्रदेश के मेरठ के चर्चित नीले ड्रम हत्याकांड की आरोपी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को बीते दिनों कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। इस फैसले के बाद मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम (तब होशंगाबाद) जिले में करीब 8 साल पहले हुए एक जघन्य हत्याकांड की यादा ताजा कर दी हैं। तब होशंगाबाद में रहने वाले एक प्रतिष्ठित सरकारी डॉक्टर ने अपने ड्राइवर की हत्या करने के बाद उसके शव के टुकड़े कर एसिड से भरे ड्रम में डाल दिए थे। ये वारदात प्रदेश ही नहीं पूरे देश की मीडिया में सुर्खियों में रही थी। बाद में करीब 4 साल तक कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद आरोपी डॉक्टर को उम्रकैद की सजा सुनाई गई और वो अब जेल की सलाखों के पीछे है।