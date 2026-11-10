200 साल का हुआ बांद्राभान मेला, 22 नवंबर से उमड़ेगी 5 लाख श्रद्धालुओं की भीड़; जानिए क्यों खास है संगम स्नान

कलेक्टर आशीष वशिष्ठ लगातार मेले की तैयारियों का निरीक्षण कर रहे हैं। मेले में सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई, उचित यातायात प्रबंधन आदि के संबंध में दिए आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे हैं। पिछले दिनों कलेक्टर ने पार्किंग, परमिट आदि की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए थे। जनपद पंचायत अध्यक्ष भूपेंद्र चौकसे ने बताया कि मेले में लगभग 5 लाख की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। कलेक्टर ने मेला स्थल पर लगने वाली दुकानों के बिजली कनेक्शन एवं झूलों का सुरक्षा प्रमाणन करवाए जाने के लिए भी निर्देशित थे। पेयजल, चलित शौचालय आदि की भी व्यवस्था की गई है। कलेक्टर ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि मेले में लगने वाली खाद्य सामग्रियों की दुकानों से खाने पीने की चीजों का सैंपल लेकर उनकी सुरक्षा जांच आवश्यक रूप से की जाए। आबकारी विभाग द्वारा भी मेले में शिविर लगाकर सघन जांच अभियान चलाया जाए जिससे मेले में मादक पदार्थों की बिक्री न हो।