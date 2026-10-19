एक चिता पर दोनों बेटों और दूसरी पर पिता का हुआ अंतिम संस्कार, पोस्टमार्टम में सामने आई चौंका देने वाली बात

परिजनों के मुताबिक रविवार को अजय धाकड़ अपने दोनों बेटों समर्थ (14) और शिवा (11) को फिल्म दिखाने की बात कहकर घर से निकला था। अजय की पत्नी मालती ने भी बच्चों के साथ चलने की बात कही थी लेकिन अजय ने ये कहकर मना कर दिया था कि वो दोस्तों के साथ जा रहा है। परिजनों ने ये भी बताया है कि अजय धाकड़ की मानसिक स्थिति कुछ दिनों से खराब थी और उसका नागपुर में इलाज चल रहा था। अजय धाकड़ ने पिपरिया रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली थी और इसके कुछ देर बाद स्टेशन की पार्किंग में पार्क अजय धाकड़ की कार में दोनों बच्चों के शव मिले थे।