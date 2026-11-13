सावधान ! बिना डिस्प्ले 400 से 600 रुपए में बिक रही पाकिस्तानी क्रीम, नर्मदापुरम कलेक्टर बोले- जांच कराएंगे

मुख्य बाजार के सतरास्ता, न्यू जय स्तंभ सहित कई क्षेत्रों में महिलाओं के सौदर्य प्रसाधन की दुकानों पर दुकानदार इस पाकिस्तानी क्रीम को दुकान के डिसप्ले में नहीं रखते हैं लेकिन ग्राहकों की मांग पर तत्काल उपलब्ध करा रहे हैं। स्टॉक नहीं होने पर ग्राहक को एक दिन में क्रीम बुलवा दी जाती है। इसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग की कई बेवसाइटों पर पाकिस्तानी गौरी क्रीम बेची जा रही है। चेहरे पर तेजी से असर करने वाली पाकिस्तानी गौरी क्रीम की ब्रिक्री भी दूसरी क्रीम से अधिक हो रही है। मेड इन पाकिस्तान लिखा उत्पाद बाजार में लाने और आपूर्ति चेन को चलाने वालों को लेकर कारोबार संदिग्ध बना हुआ है। दुकानदार भी क्रम बेचते हैं। इसकी आपूर्ति कहां से होती है। इसका कोई जबाव नहीं दिया जाता है।