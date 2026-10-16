Emotional Story: एक घर में मातम, दूसरों के घरों में क्यों रोशन हो रही जिंदगी?

महिला के पति अखिलेश शर्मा कहते हैं कि पत्नी विलासा को खोने का दर्द शब्दों में नहीं बता सकते। हम सबके लिए यह कठिन दौर है। लेकिन उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि विलासा के अंगों से जरूरतमंद व्यक्ति को जीवन मिल रहा है। विलासा की दोनों किडनी और लीवर निकालकर अंगदान की प्रक्रिया पूरी की। परिजनों के मुताबिक अन्य जरूरी अंगों के दान की प्रक्रिया भी हुई। विलासा अब अपने परिवार के बीच नहीं हैं, लेकिन विलासा के शरीर के अंग दूसरे परिवारों के जीवन में मुस्कुराहट बने रहेंगे।