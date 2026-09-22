नर्मदापुरम में 108 एम्बुलेंस से ढोई जाती हैं सब्जियां, उमंग सिंघार ने उठाए सवाल

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि, एक तरफ मरीजों को जरूरत के समय 108 एंबुलेंस के लिए इंतजार करना पड़ता है, वहीं दूसरी ओर उसी एंबुलेंस में सब्जियों के बोरे और कैरेट लादे जा रहे हैं।' उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि, 'मरीजों की जान बचाने के लिए इस्तेमाल होने वाली 108 एंबुलेंस को माल ढोने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है।' उन्होंने यह भी पूछा कि 'इस मामले में सिर्फ नोटिस जारी कर खानापूर्ति क्यों की जा रही है और दोषियों की जवाबदेही कब तय होगी।'