इटारसी स्टेशन के पास रेल हादसा टला, कुशीनगर एक्सप्रेस से धुआं उठने से यात्रियों में हड़कंप

बताया जा रहा है कि, कुशीनगर एक्सप्रेस के इंजन से अचानक धुआं उठने से यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया। रविवार की दोपहर ये ट्रेन गोरखपुर से लोकमान्य तिलक टर्मिनस की ओर से जाने के लिए इटारसी रेलवे जंक्शन से आगे बढ़ी थी। आउटर पर पहुंचने से पहले ही इंजन से धुआं उठता दिखाई देने लगा। घटना को लेकर जानकारी देते हुए रेलवे स्टेशन प्रबंधक विनोद चौधरी ने बताया कि, इंजन के अंदर एक कनेक्टर में तकनीकी खराबी आ गई थी, संभवत: स्पार्किंग होने से उससे धुआं उठने लगा था। स्थिति को देखते हुए लोको पायलट ने सावधानी बरतते हुए ट्रेन को आउटर पर ही रोक दिया। साथ ही, प्रबंधन को सूचित भी कर दिया।