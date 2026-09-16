नर्मदापुरम में होटल के बाहर ‘किसान’ बनकर नास्ता कर रही थी लोकायुक्त, रिश्वत लेने पहुंचा वेयरहाउस प्रबंधक, 90 हजार लेते गिरफ्तार

लोकायुक्त ने बताया कि जासलपुर सेवा सहकारी समिति के सहायक सेल्समेन संदीप परसाई ने मूंग खरीदी की थी। इसकी दो होल्डिंग चालान पास कर भुगतान करने और उपार्जन की एनओसी जारी करने के बदले में वेयर हाउस के प्रभारी प्रबंधक भारत यादव ने 1 लाख 30 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी। सेल्समेन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। पीड़ित ने 8 सितम्बर को 40 हजार रुपए की रिश्वत दे दी थी। लोकायुक्त को शिकायत मिलने पर निरीक्षक रजनी तिवारी ने सत्यापन कर कार्रवाई शुरू की। मंगलवार को रिश्वत के बाकी 90 हजार रुपए लेने के लिए प्रभारी प्रबंधक भरत यादव ने अपने अधिनस्त कर्मचारी विपिन सिंह को होटल पर भेजा। यहां पहले से मौजूद लोकायुक्त टीम ने आरोपी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। आरोपियों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। कार्रवाई करने वाली टीम में लोकायुक्त के निरीक्षक घनश्याम सिंह मर्सकोले, प्रधान आरक्षक मुकेश पटेल, आरक्षक यशवंत, मुकेश परमार, हेमेन्द्र पाल, चैतन्य प्रताप, मनोज माझी, वाहन चालक हिम्मत सिंह शामिल रहे।