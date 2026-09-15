सतपुड़ा के जंगल में हाथियों की 7 दिन की छुट्टी, नदी में घंटों नहाएंगे और खाएंगे मनपसंद खाना

हाथियों के स्वास्थ्य, पोषण सहित समग्र कल्याण के लिए खरेर कैंप में 14 से 20 सितंबर 2026 तक आयोजित महोत्सव में एसटीआर के हथिनी पूजा, मारीसा, प्रिया, हाथी अंजूगम, गजा को शामिल गया है। सभी को एक जगह पर रखकर प्रत्येक हाथी के खड़े होने बैठने की जगह निर्धारित की गई है। उनके सामने हाथी का नाम और उनकी विशेषताओं की जानकारी देने वाले बोर्ड लगाए गए हैं। कैंप में जबलपुर के वन्यजीव स्वास्थ्य संस्था और फॉरेंसिक विशेषज्ञों का सहयोग से हाथियों का स्वास्थ्य परीक्षण, लंबाई, ऊंचाई का माप, दांतों की ट्रिमिंग भी की जाएगी। महोत्सव में हाथियों के साथ मौजूद महावत, चाराकटरों के स्वास्थ्य परीक्षण कराने के साथ कैंप में खेल, मनोरंजक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। कैंप के समापन पर कबड्डी, रस्साकशी स्पर्धाएं कराई जाएंगी।