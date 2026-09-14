भोपाल मेट्रो की टाइमिंग फिर बदली, कल से बदल जाएगी समय-सारणी, देखें शेड्यूल

Bhopal News : अगर आप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हर रोज मेट्रो से सफर करते हुए अपने गंतव्य जाते हैं तो ये खबर आपके काम की है। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की ओर से 'भोपाल मेट्रो सर्विस' की टाइमिंग में एक बार फिर बदलाव कर दिया है। नए बदलाव से जुड़ी समय-सारणी कल यानी मंगलवार 15 सितंबर 2026 से लागू भी कर दी जाएगी। यात्रियों की सुविधा के लिए सप्ताह के अलग-अलग दिनों में मेट्रो संचालन के समय और ट्रेनों की आवृत्ति को व्यवस्थित किया गया है। नए समय-सारणी के अनुसार, सामान्य घंटों के दौरान मेट्रो हर आधे घंटे में और शाम के व्यस्त (पीक) समय में हर 15 मिनट के अंतराल पर उपलब्ध रहेगी।