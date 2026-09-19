UPI Charges: अब सब्जी दुकानदारों ने भी कहा- ‘नो UPI’, नर्मदापुरम में नकदी में चलने लगा फुटकर बाजार

खुल्ले पैसों की कमी को दूर करने के लिए छोटे- सब्जी दुकानदार भी यूपीआई के जरिए ही ग्राहक से लेनदेन कर रहे हैं। अचानक ही दुकानदार ग्राहकों से यूपीआई की जगह नकद राशि लेने लगे हैं। सब्जी बाजार में कई दुकानदारों ने अपने दुकानों से क्यूआर कोड ही हटा दिए हैं। गली मोहल्लों में फेरी लगाने वाले तक ग्राहक से नकदी रुपए देने की मांग कर रहे हैं। जागरूकता की कमी के कारण छोटे दुकानदार यूपीआई को लेकर बनाए नियमों को समझ नहीं पा रहे हैं। इस कारण यूपीआई के उपयोग को लेकर असमंजस में है। इस मामले को लेकर व्यापारी संघ भी प्रशासन को ज्ञापन देने की तैयारी कर रहा है। इसे लेकर व्यापारी महासंघों के सदस्यों के बीच बातचीत हो रही है।