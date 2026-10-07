सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के पर्यटन क्षेत्र मढ़ई में चीतल की संदिग्ध मौत

फोरेसिथ लॉज रिसॉर्ट के कर्मचारियों की ओर से सूचना मिलने के मौके पर पहुंचे वन अधिकारियों को कर्मचारियों ने आशंका जताई थी कि तेंदुए के हमले में चीतल की मौत हुई होगी हालांकि डॉग स्क्वॉड की सर्चिंग में तेंदुए की उपस्थिति की जानकारी नहीं मिली। बुधवार को चीतल का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद वन विभाग के अमले एसटीआर उपसंचालक ऋषिभा नेताम, सहायक संचालक शिव प्रसाद मथानी, रेंजर विलास डोंगरे और वन अमले की मौजूदगी में चीतल के अवशेषों का अंतिम संस्कार किया गया।