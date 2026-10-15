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मुरैना

बीहड़ में 200 जवानों की सर्चिंग के बीच, मुरैना डकैत कल्ली गुर्जर का विरोधियों को खुल्ला चैलेंज

Dacoit Kalli Gurjar: 60 हजार रुपए का इनामी डकैत है कल्ली गुर्जर, मुरैना, ग्वालियर और राजस्थान में जंगल-बीहड़ों में दो सौ जवान कर रहे सर्चिंग।
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मुरैना

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Shailendra Sharma

Oct 15, 2026

Dacoit Kalli Gurjar

dacoit kalli gurjar video challenge, डकैत कल्ली गुर्जर की फाइल फोटो (Source-Patrika)

Morena Dacoit Kalli Gurjar: मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में कुख्यात डकैत कल्ली गुर्जर का एक और वीडियो सामने आया है। इस बार डकैत कल्ली गुर्जर ने वीडियो बनाकर अपने विरोधियों को चैलेंज दिया है। वीडियो में कल्ली गुर्जर मुरैना के महेश्वरा मंदिर के सामने खड़ा दिखाई दे रहा है और कह रहा है कि मैं मंदिर पर आ गया हूं, दम है तो आकर मिल लो। बता दें कि कल्ली गुर्जर पर पुलिस ने 60 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है और उसकी खोज में 200 जवान मुरैना, ग्वालियर और राजस्थान में जंगल और बीहड़ छान रहे हैं।

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Updated on:

15 Oct 2026 03:59 pm

Published on:

15 Oct 2026 03:37 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / बीहड़ में 200 जवानों की सर्चिंग के बीच, मुरैना डकैत कल्ली गुर्जर का विरोधियों को खुल्ला चैलेंज

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