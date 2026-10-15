बीहड़ में 200 जवानों की सर्चिंग के बीच, मुरैना डकैत कल्ली गुर्जर का विरोधियों को खुल्ला चैलेंज

Morena Dacoit Kalli Gurjar: मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में कुख्यात डकैत कल्ली गुर्जर का एक और वीडियो सामने आया है। इस बार डकैत कल्ली गुर्जर ने वीडियो बनाकर अपने विरोधियों को चैलेंज दिया है। वीडियो में कल्ली गुर्जर मुरैना के महेश्वरा मंदिर के सामने खड़ा दिखाई दे रहा है और कह रहा है कि मैं मंदिर पर आ गया हूं, दम है तो आकर मिल लो। बता दें कि कल्ली गुर्जर पर पुलिस ने 60 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है और उसकी खोज में 200 जवान मुरैना, ग्वालियर और राजस्थान में जंगल और बीहड़ छान रहे हैं।