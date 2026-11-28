मुरैना. राजस्व मामलों के निराकरण में लापरवाही अब कर्मचारियों को भारी पड़ सकती है। आरसीएमएस पोर्टल पर लंबित प्रकरणों और समय पर रिपोर्ट नहीं देने को लेकर कलेक्टर ने नाराजगी जताई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नामांतरण से लेकर अतिक्रमण हटाने और साइबर तहसील के मामलों तक में तय समय-सीमा का पालन करना होगा। काम में ढिलाई और रिपोर्टिंग में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।