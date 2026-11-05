धनतेरस पर मोहन सरकार का बड़ा तोहफा! ग्रामीणों को मिलेगा संपत्ति का हक, मुरैना में बड़ा कार्यक्रम

मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के तहत ग्रामीण आबादी के इलाकों में स्थित मकानों और अन्य संपत्तियों का सर्वेक्षण कराया जा रहा है। इसके बाद पात्र हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख और संपत्ति स्वामित्व से जुड़े वैधानिक दस्तावेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस पहल से ग्रामीण परिवारों को अपनी संपत्ति पर कानूनी अधिकार मिल सकेगा। साथ ही, संपत्ति के दस्तावेज होने से उन्हें बैंक से ऋण लेने और अन्य वित्तीय सुविधाओं का लाभ उठाने का भी मौका मिलेगा। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण संपत्तियों को वैधानिक पहचान देकर परिवारों को आर्थिक रूप से ज्यादा सक्षम बनाना है।