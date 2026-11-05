एक लापरवाही या सुरक्षा में चूक? राजगढ़ में डीपी पर करंट फैलने से हेल्पर की मौत, परिवार ने खोया सहारा

Rajgarh News : मध्य प्रदेश में बिजली लाइन पर काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। मामला राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ के अंतर्गत आने वाले गाड़िया डीसी के ग्राम अंधलहेड़ा से सामने आया है, जहां डीपी पर काम करते समय आउटसोर्स लाइन हेल्पर जगदीश कुशवाह की करंट लगने से मौत हो गई। हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि, जब डीपी पर तकनीकी काम किया जा रहा था, तब बिजली सप्लाई किसकी अनुमति से चालू हुई? काम के दौरान शटडाउन और परमिट की प्रक्रिया अपनाई गई थी या नहीं? साथ ही, सुरक्षा के लिए जरूरी अर्थिंग रॉड का इस्तेमाल हुआ था या नहीं?