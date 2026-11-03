राजगढ़ की एक लॉज में चल रहा था जुए का फड़, दबिश में 7 को पकड़ा, FIR दर्ज

पुलिस ने दबिश तो लॉज में दी, लेकिन कार्रवाई के दौरान बनी गहमागहमी और दबाव के बीच कार्रवाई का स्थान बदल दिया गया। कार्रवाई एक लॉज में हुई है, लेकिन कोतवाली टीआई ने स्थान दूध डेयरी के पीछे का होना बताया है। ऐसे में सवाल ये है कि, जिस जगह जुए का फड़ संचालित होने की सूचना पर 30 से अधिक पुलिसकर्मी पहुंचे थे, वहां तलाशी और जब्ती की पूरी कार्रवाई करने के बजाय स्थान बदलने की नौबत क्यों आई? क्या मौके पर मौजूद लोगों के दबाव के चलते पुलिस को कार्रवाई का स्थान बदलना पड़ा? सात लोगों पर जुआ एक्ट में केस दर्ज होना कार्रवाई का हिस्सा है, लेकिन स्थान बदलने के पीछे की वजह भी स्पष्ट होनी चाहिए।