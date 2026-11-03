राजगढ़ के जिस हॉस्टल में दाल में मिलते थे कीड़े, वहां एक दिन में पहुंचे गद्दे-पलंग और AC, जानें क्यों

इस खामी को जांचने के लिए कलेक्टर ने तहसीलदार और आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक संजय साहू को भी टीम में रखा है, जिन्हें बजट की दिक्कत थी और जिनके अनुसार छात्र मनमानी कर रहे थे। हालांकि उन्हें भी खामियां नजर आईं। उन्होंने साथ में ही निरीक्षण किया, छात्रावास के एक-एक कमरे में जाकर व्यवस्थाएं भी देखीं। कलेक्टर ने अधीक्षक को परिसर में ही रुकने के निर्देश दिए। अधीक्षक शैलेंद्र समाधिया सहित अन्य की स्थायी ड्यूटी छात्रावास में लगा दी गई है। पहले उन्हें परिसर में ही बने आवास में रुकने में दिक्कत थी। अब कलेक्टर के निर्देश पर उन्हें वहीं रुकना होगा।