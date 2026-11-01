‘मोदी कहीं नहीं जाएंगे, उन्हें जनता का वरदान’, राज्यमंत्री नारायणसिंह पंवार का कांग्रेस पर निशाना

स्थापना दिवस पर स्कूली विद्यार्थियों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रहीं। पीएमश्री विद्यालय राजगढ़, सांदीपनि विद्यालय राजगढ़ और कन्या शाला के छात्र-छात्राओं ने स्थापना दिवस की थीम पर रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। समारोह में राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नारायण सिंह पंवार, सांसद रोडमल नागर, कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा, पुलिस अधीक्षक अमित तोलानी, भाजपा जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह गुर्जर सहित पूर्व विधायक रघुनंदन शर्मा और प्रताप मंडलोई मौजूद रहे। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों और समाजसेवियों को सम्मानित किया गया। स्वामित्व योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में योगदान देने वाले तहसीलदार और पटवारियों को सम्मान मिला। इसके अलावा सीएम हेल्पलाइन, कामधेनु योजना, शैक्षणिक गतिविधियों, विद्यालयों की अधोसंरचना में सुधार, पौधरोपण, बाल विवाह उन्मूलन, सिंचाई परियोजनाओं और पंचायत सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया।