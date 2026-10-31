‘भाजपा-RSS-विहिप में मुझसे ज्यादा धार्मिक व्यक्ति बता दो..’, राजगढ़ में दिग्विजय सिंह की खुली चुनौती

इंदौर में हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान सुर्खियों में आए नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को लेकर पूछे गए सवाल पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि, वे उनके मित्र हैं और उन्हें काफी समय से जानते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा- वे आखिर किस तरह के हैं। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को भी उन्होंने अपना मित्र और अच्छा राजनेता बताया। सिंह ने कहा कि, आजम ने कोई गलत काम नहीं किया। उन्होंने यूनिवर्सिटी शुरू की और उसमें अपनी पूरी संपत्ति लगा दी। यूपीए सरकार के दौरान यूनिवर्सिटी को मंजूरी दिलाने में उन्होंने अपनी ओर से पूरी मदद की। आजम जहां रहना चाहें, रह सकते हैं। समाजवादी पार्टी हमारे गठबंधन का हिस्सा है और हम एक-दूसरे के खिलाफ नहीं चलते।