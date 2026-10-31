शाजापुर में देव दर्शन की आस में निकले थे तीनों, घर लौटने से पहले उजड़ गया पूरा परिवार

बताया जा रहा है कि, आष्टा की इंद्रा कालोनी में रहने वाले 30 वर्षीय अजित पुत्र रामसिंह पंवार अपनी पत्नी 27 वर्षीय पूजा और एक साल के बच्चे के साथ बाइक पर सवार होकर बोलाई में हनुमानजी के दर्शन कर अय्यापुर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सारंगपुर-सलसलाई हाईवे पर गोदना के पास पीछे से आ रही पिकअप ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि, बाइक सवारों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया।