31 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

शाजापुर

शाजापुर में देव दर्शन की आस में निकले थे तीनों, घर लौटने से पहले उजड़ गया पूरा परिवार

Godna Highway Accident : गोदना के पास सारंगपुर-सलसलाई हाईवे पर पिकअप की टक्कर से बाइक सवार पति-पत्नी और उनके एक साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। तीनों बोलाई में हनुमानजी के दर्शन कर अय्यापुर जा रहे थे।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

शाजापुर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Updated: 31 Oct 2026, 6:01 PM IST

Godna Highway Accident

सारंगपुर-सलसलाई हाईवे पर हादसा (फोटो सोर्स: Patrika File)

Shajapur News : मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में देव दर्शन के लिए घर से निकला परिवार रास्ते में दर्दनाक सड़क हादसे की भेंट चढ़ गया। जिले के सारंगपुर-सलसलाई हाईवे पर गोदना के पास शनिवार को तेज रप्तार पिकअप की टक्कर के बाद बाइक सवार पति-पत्नी और उनके करीब एक साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे का शिकार हुआ परिवार बोलाई में हनुमानजी के दर्शन करने के बाद अय्यापुर की ओर जा रहे थे। हादसे के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, जबकि क्षेत्र में भी शोक की लहर छा गई है।

बताया जा रहा है कि, आष्टा की इंद्रा कालोनी में रहने वाले 30 वर्षीय अजित पुत्र रामसिंह पंवार अपनी पत्नी 27 वर्षीय पूजा और एक साल के बच्चे के साथ बाइक पर सवार होकर बोलाई में हनुमानजी के दर्शन कर अय्यापुर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सारंगपुर-सलसलाई हाईवे पर गोदना के पास पीछे से आ रही पिकअप ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि, बाइक सवारों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया।

तेज रफ्तार पिकअप ने पीछे से मारी टक्कर

हादसे की जानकारी लगते ही सलसलाई पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। थाना प्रभारी जनक सिंह रावत ने बताया कि, बाइक सवार परिवार हाईवे से गुजर रहा था। इसी दौरान सामने से कुत्ता आ गया जिसे बचाने के चक्कर में पीछे से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक में जा घुसी। पुलिस ने पिकअप चालक को गिरफ्तार कर लिया है। हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच मेंजुटी हुई है।

मक्का-मदीना गए यात्री नहीं लौट पा रहे भारत, बुरहानपुर के परिवारों की बढ़ी चिंता

ये भी पढ़ें
Umrah Pilgrims Strand

एक साथ तीन मौतों से सदमें में परिवार

जिस परिवार ने घर से निकलते समय देव दर्शन और सुखद यात्रा की उम्मीद की होगी, उसकी यात्रा कभी पूरी नहीं हो सकी। पति, पत्नी और एक साल के बच्चे की एक साथ मौत से परिजन गहरे सदमे में है। जिस मासूम ने अभी दुनिया को ठीक से देखा भी नहीं था, वो भी इस हादसे का शिकार हो गया। फिलहाल, तीनों शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजन के सुपुर्द कर दिया गया है।

एमपी में हरदीप सिंह पुरी की उम्मीदवारी पर कांग्रेस का विरोध तेज, कई जिलों में प्रदर्शनकारी गिरफ्तार

ये भी पढ़ें
MP Congress Protest

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

31 Oct 2026, 6:01 PM IST

Published on:

Hindi News / Madhya Pradesh / Shajapur / शाजापुर में देव दर्शन की आस में निकले थे तीनों, घर लौटने से पहले उजड़ गया पूरा परिवार

बड़ी खबरें

View All

शाजापुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

‘मैं कभी हिंदुत्व का समर्थक नहीं रहा और न रहूंगा’, शाजापुर में दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान

Digvijaya Singh Statement
शाजापुर

युवक ने पकड़ा एक हाथ, दूसरे हाथ से लाठी टेकते हुए बढ़े दिग्विजय सिंह, कांग्रेसियों का हुजूम उमड़ा

यात्रा में लाठी के सहारे चल रहे दिग्विजय सिंह
शाजापुर

शाजापुर में ‘बलराम कृषि महोत्सव’: सीएम मोहन यादव का किसानों से संवाद, आधुनिक खेती पर दिया जोर

Balram Krishi Mahotsav Shajapur
शाजापुर

‘जोश में हुई गलती…’ ट्रैफिक नियमों का ज्ञान देने के बाद BJP विधायक ने हाथ छोड़कर चलाई बाइक, शुजालपुर से वीडियो वायरल

bjp mla bike stunt viral video ghanshyam chandravanshi apologizes later
शाजापुर

भक्ति के बीच तेज आवाज बनी आफत: शाजापुर में डीजे के कंपन से मकान की छत गिरी, पंखा-सामान तक टूटा

Loud DJ Sound
शाजापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.