भक्ति के बीच तेज आवाज बनी आफत: शाजापुर में डीजे के कंपन से मकान की छत गिरी, पंखा-सामान तक टूटा

शहर के साहित्यकार स्वर्गीय शरद राव देशमुख की पत्नी एवं भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ पदाधिकारी डां अभिजीत देशमुख की माताजी शैलजा देशमुख इस हादसे में बाल बाल बची। उन्होंने बताया कि, वो शनिवार रात घर में टीवी देख रही थीं। विसर्जन चल समारोह के दौरान डीजे की तेज आवाज के कारण उन्होंने टीवी बंद कर दिया। कुछ देर बाद दूसरे कमरे से धमाके जैसी आवाज आई। वहां पहुंचने पर छत का एक हिस्सा नीचे गिरा मिला। मलबे की चपेट में आकर पंखा और अन्य सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया। उनका कहना है कि, डीजे की तेज आवाज के दौरान मकान में कंपन महसूस हो रहा था। उन्होंने डीजे की तीव्र आवाज पर रोक लगाने की मांग की।