27 सितंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

शाजापुर

भक्ति के बीच तेज आवाज बनी आफत: शाजापुर में डीजे के कंपन से मकान की छत गिरी, पंखा-सामान तक टूटा

Loud DJ Sound : भक्ति के बीच तेज शोर क्यों? डीजे की आवाज से छत का हिस्सा गिरा। मंडी में सिविल अस्पताल के पास की घटना। हादसे में पंखा व सामान क्षतिग्रस्त। प्रतिबंध के बावजूद तेज आवाज में बज रहे डीजे, पुलिस कार्रवाई पर उठे सवाल।
2 min read
Google source verification

शाजापुर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Sep 27, 2026

Loud DJ Sound

डीजे की आवाज से छत का हिस्सा गिरा (फोटो सोर्स: Patrika)

Shajapur News :मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के अंतर्गत आने वाले शुजालपुर में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान तेज आवाज में बज रहे डीजे से नागरिकों की परेशानी के बीच चौबे मार्ग क्षेत्र में एक मकान की छत का हिस्सा गिर गया। ये मकान शहर के एकमात्र सिविल अस्पताल के पास है। आसपास मरीजों के उपचार और भर्ती की चिकित्सा सुविधाएं भी हैं। ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में तेज आवाज में डीजे बजने को लेकर प्रशासनिक निगरानी पर सवाल उठ रहे हैं।

शहर के साहित्यकार स्वर्गीय शरद राव देशमुख की पत्नी एवं भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ पदाधिकारी डां अभिजीत देशमुख की माताजी शैलजा देशमुख इस हादसे में बाल बाल बची। उन्होंने बताया कि, वो शनिवार रात घर में टीवी देख रही थीं। विसर्जन चल समारोह के दौरान डीजे की तेज आवाज के कारण उन्होंने टीवी बंद कर दिया। कुछ देर बाद दूसरे कमरे से धमाके जैसी आवाज आई। वहां पहुंचने पर छत का एक हिस्सा नीचे गिरा मिला। मलबे की चपेट में आकर पंखा और अन्य सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया। उनका कहना है कि, डीजे की तेज आवाज के दौरान मकान में कंपन महसूस हो रहा था। उन्होंने डीजे की तीव्र आवाज पर रोक लगाने की मांग की।

2 घंटे तेज आवाज में बजता रहा डीजे

सूत्रों के अनुसार, शनिवार रात पुलिस ने शहर में करीब दो घंटे तक तेज आवाज में बज रहे एक डीजे को कार्रवाई के लिए रोका भी था। हालांकि, बाद में कुछ लोगों के हस्तक्षेप के चलते उसे छोड़ दिए जाने की बात सामने आई है। इस संबंध में पुलिस की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

गणेश विसर्जन के दौरान अधिकांश आयोजकों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ सादगी और भक्तिभाव से आयोजन किया, लेकिन कुछ स्थानों पर प्रतिबंध के बावजूद डीजे बजने की बात सामने आई। सवाल यह है कि अस्पताल जैसे संवेदनशील क्षेत्र में इतनी तेज आवाज में डीजे बजने पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

प्रशासनिक अमला असहाय क्यों?

जिला मुख्यालय पर कलेक्टर और एसपी व्यवस्थाओं को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं तथा पुलिसिंग में नए प्रयोग किए जा रहे हैं। इसके बावजूद शुजालपुर में कानून, यातायात सहित नियमों के उल्लंघन की स्थितियां लगातार सामने आती रही हैं। विसर्जन के दौरान प्रतिबंध के बावजूद कुछ स्थानों पर तेज आवाज में डीजे बजना स्थानीय प्रशासन और पुलिस की निगरानी पर सवाल खड़े करता है।

ये जिम्मेदारी किसकी?

धार्मिक आयोजन श्रद्धा और भक्ति का विषय हैं। अधिकांश आयोजकों ने ये साबित भी किया कि, बिना तेज शोर के उत्सव पूरे भक्तिभाव से मनाया जा सकता है। किसी के मनोरंजन का माध्यम मरीजों, बुजुर्गों, बच्चों और आसपास रहने वाले नागरिकों की परेशानी का कारण न बने, इसकी जिम्मेदारी आयोजकों के साथ प्रशासन की भी है।

‘समय पर डॉक्टर देख लेते तो बच जाती..’, गुना में महिला की मौत के बाद अस्पताल से सड़क तक हंगामा

ये भी पढ़ें
Balaji Hospital Case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

27 Sept 2026 04:37 pm

Published on:

27 Sept 2026 04:27 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shajapur / भक्ति के बीच तेज आवाज बनी आफत: शाजापुर में डीजे के कंपन से मकान की छत गिरी, पंखा-सामान तक टूटा

बड़ी खबरें

View All

शाजापुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

2000 हजार से ज्यादा पेट्रोल पंप पर बंद हो सकती है UPI से पेमेंट, शाजापुर में 15 अक्टूबर के बाद बड़ा फैसला संभव

UPI payment may be discontinued over 2000 petrol pumps
शाजापुर

‘कहा चला गया मेरा बेटा?’, शुजालपुर में 7 दिनों से राह तक रही पिता की आंखें, CCTV में दिखा, फिर भी नहीं मिला सुराग

shujalpur teenager missing case police search karni sena protest
शाजापुर

शाजापुर में NH-52 पर दो ट्रकों की खतरनाक ड्राइविंग, अटकी रह गई राहगीरों की सांसें

2 Trucks Stunt
शाजापुर

Shajapur news: सरकारी नौकरी पत्नी की, 2 साल से स्कूल में पढ़ा रहा पति ! नियमानुसार मिल रहा वेतन

स्कूल में शिक्षिका पत्नी के साथ बैठे सादिक सिद्धिकी (Photo Source - Patrika)
शाजापुर

‘आपका मनचाही जगह तबादला करा दूंगा’, शुजालपुर में सरकारी कर्मचारियों से साइबर ठगी का अजब मामला

Fake NHM Officer Arrest
शाजापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.