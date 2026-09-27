‘समय पर डॉक्टर देख लेते तो बच जाती..’, गुना में महिला की मौत के बाद अस्पताल से सड़क तक हंगामा

शनिवार शाम उसकी फिर तबियत बिगड़ गई। परिजन उसे लेकर वापस बालाजी हॉस्पिटल पहुंचे। परिजन का आरोप है कि, अस्पताल पहुंचने पर भी उसका इलाज शुरू नहीं किया गया, न ही किसी डॉक्टर ने उसे देखा। रात में ही उसकी मौत हो गई। परिजन का कहना था कि, जब उसे अस्पताल लाए थे, तब उसकी सांसें चल रही थीं। सुबह डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद गुस्साए परिजन ने अस्पताल में तोड़फोड़ कर दी। वेंटीलेटर गिरा दिया। रिसेप्शन पर रखे कंप्यूटर को नीचे गिरा दिया। वहीं परिसर में रखे कूलर को भी तोड़ दिया।