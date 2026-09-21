‘सिंधिया के कारण दो फाड़ होगी भाजपा…’ पूर्व विधायक के आरोप बने सोशल मीडिया पर ट्रेंड

ममता मीणा ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया है। इसमें ममता मीणा ने सिंधिया पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है, 'आपने जिस दिन से मेरे पति पर FIR कराई है, उसके लिए कोर्ट है, हम कोर्ट के माध्यम से इसे झेल लेंगे। आप अधिकारियों पर रौब झाड़ सकते हैं लेकिन ममता मीणा पर रौब नहीं झाड़ पाएंगे। इनका इतिहास देखिए अंग्रेजों के साथ मिलकर रानी लक्ष्मीबाई के साथ क्या किया, ये कांग्रेस में सांसद बने मंत्री बने, लेकिन जब केपी यादव ने इन्हें हराया तो हार से तिलमिला गए। सत्ता के स्वार्थ में कांग्रेस की सरकार गिरा दी, इन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए। इनके कारण आने वाले समय में भाजपा में दो फाड़ होने में देर नहीं लगेगी।'